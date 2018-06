Het Partuur van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer hebben zaterdag het hoofdklasse kaatsen vrije formatie in Damwâld gewonnen. Het trio was in de finale met 5-5 6-4 verrassend te sterk voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra.