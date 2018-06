Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden omgetoverd tot zandbak voor beachvolleybal

Er is voor het stadscentrum van Leeuwarden gekozen omdat de organisatie om deze manier meer publiek wil trekken. Het beachvolleybal moet naar de mensen toe, vindt de organisatie. Het decor op het Oldehoofsterkerkhof leent zich daar goed voor.

Eerder werd er in de Eredivisie Beachvolleybaltour gespeeld op een plein voor de stadsschouwburg in Utrecht en eind deze maand is de Martinitoren in Groningen het decor.