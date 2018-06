Schrijver boek over Redbad kritisch op film

Schrijver Willem Schoorstra is kritisch op de nieuwe film Redbad, die vrijdag in Amsterdam in première is gegaan. Volgens hem zijn de filmmakers onterecht afgeweken van de historische feiten over de legendarische Friese koning Redbad, terwijl juist de historie nieuwsgierig genoeg is om een mooie film te maken.

Dat de film in het Engels en Nederlands opgenomen is, en niet in het Fries, noemt Schoorstra een gemist kans. Hij heeft voorafgaand contact gezocht met filmmaker Klaas de Jong, maar die heeft volgens Schoorstra aangegeven niet een volledig historisch verhaal te willen maken. Schoorstra heeft jaren geleden een boek over Redbad geschreven, dat wel op historische feiten gebaseerd is.