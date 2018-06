Rintje Ritsma boos over besluit voor één schaats-WK

Oud-schaatser Rintje Ritsma uit Lemmer is boos over het besluit van de internationale schaatsfederatie ISU om vanaf het seizoen 2020/2021 nog maar één wereldkampioenschap per jaar te houden. Nu zijn er nog ieder jaar drie WK's: allround, sprint en afstanden.

Ritsma reageert op Twitter als volgt: ''Dit moet weer een grootheid in het schaatsen bedacht hebben.'' Hij sluit af met #stelletjepannenkoeken.

Het besluit is genomen om het ISU-congres in de Spaanse stad Sevilla. Het is volgens het bestuur nog niet duidelijk hoe het nieuwe wereldkampioenschap er precies uit komt te zien en welke titels er te verdienen zijn.