Korfbaltalenten Havic door naar finale

Het B1 korfbalteam van Havic heeft zaterdag de finale om de landstitel bereikt. Het team was in Driebergen met 20-14 royaal te sterk voor PKC B1. Havic beleefde een vliegende start en kwam met maar liefst 14-2 voor. De ploegen gingen met een ruststand van 14-5 voor Havic de pauze in. Na de rust hield Havic die voorsprong eenvoudig vast. Volgende week zaterdag is de finale in Bennekom tegen DVO, dat uit dat dorp komt en dus een thuiswedstrijd speelt.