Tennisser Antal van der Duim opnieuw verdacht van matchfixing

Tennisser Antal van der Duim uit Vinkega wordt samen met Boy Westerhof verdacht van matchfixing. Dat schrijft de Volkskrant. De matchfixing zou hebben plaatsgevonden in een Belgisch-Armeens goksyndicaat.

In België zijn dertien mensen aangehouden als verdachte. Van der Duim en Westerhof zitten daar niet bij, maar de Belgische justitie wil hen wel horen over het manipuleren van wedstrijden. De Belgische justitie heeft daarover contacten met de Nederlandse justitie die beide tennissers wil ondervragen.

Van der Duim en Westerhof kwamen in 2014 in opspraak na een onderlinge wedstrijd waarop veel geld was ingezet.