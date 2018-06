UPDATE: Appartementencomplex in Drachten ontruimd vanwege brand

In een appartementencomplex aan de Nijverdal in Drachten is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Een bewoner van een van de appartementen werd wakker van de rookmelder, ging op onderzoek uit en ontdekte dat zijn flatwoning al helemaal in brand stond. Brandweer en politie spoedden zich naar de plaats van de brand.

De politie ging meteen over tot ontruiming van de andere appartementen. Een aantal daarvan liep rookschade op door de brand. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een brandende sigaret. De bewoner van het getroffen appartement moest zich zo snel uit voeten maken dat hij geen tijd had zich helemaal aan te kleden. In onderbroek stond hij buiten. Van een buurman kreeg hij een joggingbroek aangeboden.