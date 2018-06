In een appartementencomplex aan de Nijverdal in Drachten is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Een bewoner van een van de appartementen werd wakker van de rookmelder, ging op onderzoek uit en ontdekte dat de flatwoning in brand stond.

De opgeroepen politie ging meteen over tot ontruiming van de andere appartementen. Een aantal daarvan liep rookschade op door de brand. Over persoonlijke ongelukken is niets bekend.