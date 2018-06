Topdrukte bij het Lanenkaatsen in Harlingen

De finales van het Lanenkaatsen in Harlingen trokken vrijdagavond honderden toeschouwers. Het traditionele straatkaatsen op de Lanen met een zachte bal blijft populair in de havenstad en is voor veel mensen een van de evenementen van het jaar. Het toernooi ging maandag van start en trok iedere dag veel toeschouwers, mede vanwege het mooie weer.