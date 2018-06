Sherida Spitse wint met Oranjevrouwen winnen zonder problemen in WK-kwalificatie

In het eerste halfuur kwam Nederland niet aan scoren toe. Spitse probeerde het een paar keer van afstand, maar zonder succes. Tien minuten voor de rust maakte Lineth Beerensteyn wel de openingstreffer. Na een passje van Spitse draaide ze zich goed vrij en schoot ze raak.

Een kwartier na de rust zorgde Daniëlle van de Donk na een mooie aanval voor de 0-2 en direct daarna schoot Shanice van Sanden snel de 0-3 binnen. Spitse kwam ook op het scoreformulier: zij maakte er met een strafschop 0-4 van. Jackie Groenen bepaalde een paar minuten voor tijd de eindstand op 0-5.

Door de overwinning blijft Nederland bovenaan staan in de poule om WK-kwalificatie. Nederland speelt nog twee wedstrijden. Komende dinsdag is in het Abe Lenstra Stadion tegen Slowakije.