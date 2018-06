Beste Friese tennisser Sander Arends maakt zich klaar voor grasseizoen

Vrijdag was Arends te gast in Fryslân Hjoed met zijn vader Frans en Peter van der Meeren, sportverslaggever van de Leeuwarder Courant.

Wat zit er nog in voor Arends? Op dit moment staat hij op plaats 68 op de wereldranglijst van dubbelspelers. Matwé Middelkoop, met wie Arends zal dubbelen op het gras, en trainer Gerard van Hellemondt zeggen dat hij de top-20 kan halen. "Zijn spel aan het net is van wereldniveau", zegt Van Hellemondt. En Middelkoop zegt dat Arends vervelend is als tegenstander: "Het is een heel moeilijke jongen om tegen te spelen. Ik heb vaak tegen hem gespeeld, ik vond het helemaal niets."

Nu kunnen ze het dus samen andere duo's moeilijk maken. Het grasseizoen voor de tennissers begint komende maandag. Wimbledon gaat op 2 juli van start.