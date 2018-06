Vernieuwde historische Turfroute feestelijk geopend in Gorredijk

De vernieuwde Turfroute is open. In Gorredijk staken gedeputeerde Klaas Kielstra en de wethouders van de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf symbolisch turf aan. Het blijft niet bij alleen de opening: de bruggen worden dit weekend bediend en zoiets gebeurt normaal gesproken pas later in het jaar. En het hele openingsweekend staat nog vol met activiteiten.