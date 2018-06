Plactic soep, hoe ernstig is het?

Bij de opleiding voor Kust- en Zeemanagement op Van Hall Larenstein is er ook veel aandacht voor de plastic soep. Docente Jorien Rippen van de school waarschuwt dat we er allemaal aan moeten meewerken om het water in de oceanen en zeeën schoner te krijgen. De uitdrukking ''verbeter de wereld, maar begin bij jezelf'' is hier volgens haar helemaal van toepassing.

Het Wereld Natuur Fonds zegt dat het vijf voor twaalf is en volgens Rippen moeten wij zelf actie ondernemen. 'Nee' zeggen tegen plastic tasjes en plastic bekertjes bijvoorbeeld. Niet alleen de natuur loopt namelijk schade op. De mens loopt er ook gevaar door, want de kleine deeltjes komen uiteindelijk in ons eten.