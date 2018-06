Cambuur haalt Letse middenvelder van Schalke 04

De 21-jarige Ciganiks speelde de afgelopen jaren in Duitsland. Vorig seizoen kwam hij uit voor het tweede team van FC Schalke 04 en daarvoor speelde de linkspoot onder andere bij Viktoria Köln en Bayer Leverkusen. Hij speelde ook in bijna alle jeugdselecties van Letland.

Foeke Booy, technisch manager, is blij met Ciganiks. "Andrejs is een ambitieuze en dynamische teamspeler." Volgens Booy kan de Let op het middenveld en links voorin spelen. "Hij is bij ons op proef geweest en is bekeken tijdens een wedstrijd van Schalke 04 II, waarin hij twee keer scoorde. Beide keren heeft hij een positieve indruk op ons achtergelaten en hij krijgt hier de kans om vervolgstappen te maken."