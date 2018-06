Burgumse die vriend neerstak met slagersmes na liefdesdrama moet werkstraf doen

Een 46-jarige vrouw uit Burgum moet 180 uur werkstraf doen omdat ze in februari haar vriend met een slagersmes in z'n schouder stak. Ze kreeg ook een gevangenisstraf, maar die stond gelijk aan de 42 dagen die ze al had vastgezeten. Daar bovenop gaf de rechter haar 240 dagen voorwaardelijke celstraf. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 16 maanden cel.

Het OM zag de daad van de vrouw als poging tot doodslag, maar de rechtbank ging uit van een poging tot zware mishandeling.

De vrouw had in de nacht van 15 en 16 februari speed en alcohol gebruikt en kon zich bijna niks meer van die nacht herinneren.

De rechtbank zegt dat de Burgumse 'veel hulp' nodig heeft. Zij moet zich laten behandelen en in de proeftijd van 3 jaar mag ze geen alcohol en drugs gebruiken. Ook haar ex-vriend moet ze een schadevergoeding van 300 euro betalen. Een contactverbod, dat het OM had geëist, kreeg de vrouw niet, omdat ze zei dat ze geen contact meer wilde met haar ex.