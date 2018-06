Iepenloftspullen: de première van Gabe Skroar

Het decor en de locatie zijn alleen al een plaatje om naar te kijken. Achter de schermen is grimeur Arjen van der Grijn een van de mensen die druk bezig is om iedereen in de grime te krijgen. Een voor een veranderen de spelers in hun personages. Freark Smink krijgt ook een mooie pruik. Dat zal in de eerste helft wel lekker warm zijn. ''Een geboren Gabe Skroar'', roept Arjen enthousiast, terwijl een van de broers zijn kraag nog even goed doet.

Om negen uur begint de voorstelling. Twee uur lang zien we wat de gebroeders Halbertsma verbindt, wat ze uit elkaar drijft en hoe Gabe Skroar probeert de boel bij elkaar te houden. Dat lukt niet altijd. De Dood spreekt hem hierop aan. ''Met elkaar gaat niet over gezelligheid, met elkaar gaat erover dat je op elkaar aan kunt als het tegenzit.