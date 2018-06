Ook twee weken fossielvrij voor Arriva

Bijna alle 200 bussen van Arriva gaan van 1 tot 14 juli fossielvrij rijden. Arriva doet mee aan de Elfwegentocht die dan plaatsvindt in de provincie. Het doel van de tocht is om twee weken lang geen fossiele brandstoffen te gebruiken.

Arriva rijdt twee weken lang op HVO: Hydrotreated Vegetable Oil. Dat is gemaakt van plantaardige resten. Dit reduceert de CO2 met zo'n 80 procent. Daarnaast biedt Arriva de reizigers een goedkoper abonnement aan. Voor Arriva is het een grote stap naar volledig fossielvrij vervoer in 2050.