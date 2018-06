Friese korfbaltalenten op jacht naar opnieuw een grote nationale titel

Havic staat zaterdag in de halve finale van het Nederlands kampioenschap korfballen. In Driebergen speelt Havic B1 tegen PKC B1 om een plek in de finale. Sinds 2014 heeft het combinatieteam van de Harkema en Invicta (Kollum) al vijf nationale titels binnengehaald, en ze gaan op jacht naar de zesde.

De winnaar van de halve finale speelt volgende week zaterdag in Bennekom om de hoofdprijs. De andere finalist komt uit het duel tussen Fortuna en DVO.