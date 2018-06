Celstraf voor Hurdegarypster die zijn stiefkinderen misbruikte

De man heeft tussen 2002 en 2008 seksuele handelingen gedaan bij de twee kinderen, een jongen en een meisje, van zijn voormalige vriendin. Hij deed dat in het ouderlijk huis van de kinderen. De rechter neemt hem dat zeer kwalijk. Thuis is een plaats waar kinderen zich veilig moeten kunnen voelen, zei de rechter.

Escalatie

Het misbruik begon redelijk onschuldig maar de man ging steeds verder. Het gebeurde altijd als de moeder van de kinderen niet thuis was. De verdachte ontkent en volgens de rechtbank is er bij hem een gebrek aan inzicht in zijn handelen en de gevolgen daarvan.

De man moet zich ook laten behandelen, daarnaast moet hij de slachtoffers 2500 en 6000 euro schadevergoeding betalen.