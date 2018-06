Leerlingen Simon Vestdijk in Harlingen ruimen strand op

Initiatief Marleen Jorritsma

De opruimactie is een initiatief van Marleen Jorritsma. Zij is leerling aan de Vestdijk-school en was vorig jaar te gast bij de Verenigde Naties in New York voor een grote conferentie met jongeren van over de hele wereld, die in Werelderfgoedgebieden bij zee wonen. Marleen is opgegroeid op Terschelling en vindt het heel belangrijk dat er aandacht komt voor het probleem van de plastic soep en andere vervuiling.

Met haar school heeft ze dat vrijdagochtend gedaan. Ze hoopt dat het haar collegaleerlingen en andere jongeren bewust maakt van het probleem. De Waddenvereniging vindt het van groot belang dat jongeren betrokken worden bij de toekomst van de Waddenzee en is blij met het initiatief van Marleen.