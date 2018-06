Veel vertraging vrijdagmiddag voor het verkeer op de Afsluitdijk. Door werkzaamheden aan de weg tussen Den Oever en Kornwerderzand staat er in de richting van Fryslân een file over een lengte van 10 kilometer. Mensen moeten volgens de ANWB rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Bij Breezanddijk wordt aan de weg gewerkt, het verkeer moet daardoor over de vluchtstrook rijden.