Freedsmerk: "Wij zijn wereldkampioen nestbevuilen"

"Het is triest maar er is amper nog wat te koop dat niet met plastic verpakt is." Het is een van de reacties op de traditionele vrijdagsmarkt. Verschillende mensen proberen er in het klein wat aan te doen door zakken en tassen zelf mee te nemen en vaker te gebruiken. Maar toch kun je er vaak niet omheen: "De ijsbergsla, de asperges, de paksoy, de bananen, de aardbeien, alles is voorverpakt in plastic!"