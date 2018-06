'Heer van Heerenveen' Klaas de Jonge (91) overleden

De Jonge was onder andere (jeugd)bestuurslid, lid van de museumcommissie, lid van Aktie'67, beheerder van de Pronkkeamer en leider van het tweede elftal.

In 1994 werd De Jonge benoemd tot Heer van Heerenveen, een titel die slechts voor weinigen is weggelegd. In 2005 werd hij uitgeroepen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Jonge werd 91 jaar.