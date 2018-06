Verhuizen naar een schuur met dieren, vanwege hennep

Er is tot aan de Raad van State toe geprobeerd om het te voorkomen, maar het is zonder resultaat gebleven. Volgens Koopmans en Boomsma ging het om hennep dat bedoeld was voor medicatie.

De bewoners zeggen dat er zoveel planten stonden omdat zij ook voor andere mensen kweekten. Ook deze wiet was medicinaal en niet recreatief. De anderen zouden het kweken van hennep niet aandurven. Koopmans en Boomsma gaven deze mensen de mogelijkheid om de planten dan maar bij hen op het erf te kweken.

Stal

Koopmans en Boomsma verhuizen nu tijdelijk naar een koeienstal één kilometer verderop. Zij zijn zeer aangedaan door de gang van zaken. "Wij dachten alleen maar dat wij mensen hielpen," vertelt Boomsma. "Ze zijn hier niet eens geweest om te kijken of er overlast was."

Het nieuwe onderkomen is wel wat anders dan de huidige woning, vertelt Koopmans: "Wij hebben een schuur toegewezen gekregen, daar hebben wij eerst en halve meter stront uitgehaald en ik heb met een hogedrukspuit alles schoongemaakt. Daar gaat ons bed zometeen naartoe, want dan zij wij toch nog dicht bij onze dieren." Ze hebben geen hoop meer dat de uitzetting teruggedraaid wordt. "We willen een statement maken: het kan zo niet langer in Nederland, wij deden niets verkeerd."