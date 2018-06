Subsidie voor kunstenaars in SRV-wagen

Een kunstenaar reist zes weken lang met de wagen door Fryslân. Hij of zij woont dan niet alleen in de SRV-wagen, maar maakt daar ook kunstwerken in. In 2014 was de eerste editie van het project. Volgend jaar rijdt de SRV-wagen van 1 september tot en met eind oktober door de provincie. Daarna worden de kunstwerken tentoongesteld in Leeuwarden.