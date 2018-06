Enquête: voor welk land ben jij bij het WK?

Over iets minder dan een week begint het WK voetbal in Rusland. Hier in Nederland is er echter nauwelijks wat van de merken, want wij zijn er (alweer) niet bij op een groot toernooi. Na een dramatisch verlopen kwalificatiereeks mag het Nederlands elftal deze zomer wat eerder op vakantie. Maar dan blijven wij, als publiek, wel met een grote vraag zitten: voor wie zijn wij dan nu?