Nieuw ziekenhuis zorgt voor nieuwe aanwas bij wasserij uit Bolsward

Naast het werk uit Utrecht gaat Rentex Floron binnenkort ook aan de slag voor een nieuwe zorggroep in Amsterdam. De toename van opdrachten zorgt ervoor dat de wasserij op zoek is naar nieuwe werknemers.

Opleidingen

Volgens direkteur Titus Mulder is het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. Om daar wat aan te doen, worden al een aantal jaren opleidingen aan het eigen personeel geboden, onder andere in samenwerking met ROC Friese Poort in Sneek.