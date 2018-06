Mooie Plaatsys: een liefdesverklaring aan Het Bildt

Gemeente Het Bildt is niet meer. Na de herindeling is het onderdeel van de gemeente Waadhoeke geworden. Maar het typische Bildtse landschap is er natuurlijk nog wel, en de bewoners hebben - naar eigen zeggen - een typisch Bildts karakter. Fotografen Baukje Venema en Gitte Brugman leggen Het Bildt vast in het fotoproject 'Mooie Plaatsys'.