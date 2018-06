Festivalweekend in de Groene Ster begint met burendag

Het festivalweekend in de Groene Ster is donderdag van start gegaan met een burendag. Iedereen kon gratis het terrein op, maar omwonenden kregen de afgelopen weken een speciale uitnodiging in de bus. Festivalorganisator Bobby Veenstra wil op deze manier mensen laten zien wat ze precies doen en hoe de sfeer op het terrein is. Ook hoopt hij dat critici beter begrijpen waar de festivals om draaien.