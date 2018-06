In Ureterp is donderdagavond brand uitgebroken onder een stel zonnepanelen op een schuurtje aan de Skieppeleane.

De brandweer van het dorp was snel ter plaatse en heeft de brand in een klein halfuur geblust. Dat deden ze met schuim. Hoe de brand kon ontstaan onder de zonnepanelen, is niet duidelijk.