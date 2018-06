Aafke Soet districtskampioen tijdrijden, Hartthijs de Vries beste belofte

Aafke Soet heeft donderdagavond in het Drentse Zeijen de noordelijke districtskampioenschappen tijdrijden voor vrouwen gewonnen. Bij de beloften was Hartthijs de Vries met afstand de snelste.

Vrouwen

De Heerenveense Aafke Soet legde de ruim 14 kilometer af in 19 minuten en 56 seconden. Dat was vijf seconden sneller dan Anouska Koster uit De Westereen. Derde werd Fleur Nagengast uit Beilen.

Beloften

Hartthijs de Vries, die twee weken geleden ook al de titel in de wegwedstrijd won, was in Zeijen veel sterker dan de concurrentie. De Kollumer had 18.09 nodig voor zijn tijdrit. Aron de Jong uit Leeuwarden werd tweede in 19.01, voor Sven Nijzingh uit Zuidwolde.

Elite-mannen

Bij de elite-mannen was er geen Fries succes. Martijn Dijkstra uit De Knipe werd vierde in 18.44, zeven seconden langzamer dan winnaar Rick Ottema uit Muntendam.