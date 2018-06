Bemanning Sterke Yerke terug van opknappen monument op Bonaire

Dat monument was eind jaren zeventig op initiatief van het eilandbestuur en de bevolking gerealiseerd als aandenken aan de sportieve prestatie van de Friezen en hun strijd tegen de vervuiling van het water in de oceaan. Maar nu het zo in verval was geraakt, keerde de Friese oud-bemanning terug. In ongeveer tien dagen lukte het hen om het monument weer op te knappen. Dat deden ze met hulp van vrienden en familie.