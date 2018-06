Kruiswaterbrug Bolsward en deel A7 afgesloten vanwege werkzaamheden Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat werkt in de nacht van 8 op 9 juni aan de Kruiswaterbrug in de A7 bij Bolsward. Dat betekent dat de brug en een deel van de A7 vanuit Sneek richting de Afsluitdijk dan zijn afgesloten.

Dat is van vrijdagavond 8 juni zeven uur tot zaterdagochtend 9 juni negen uur. Het verkeer wordt omgeleid via de afrit Bolsward-Oost en de N359. Tijdens de werkzaamheden is ook de vaarweg onder de brug afgesloten. Op de brug worden planken vervangen en een nieuwe slijtlaag aangebracht.