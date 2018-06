Oudega is het moeilijkst te bereiken voor de brandweer

"Als er een brandweerkazerne was geweest in Aldegea, dan had mijn huis er waarschijnlijk nog gestaan", zegt Sandra Kernkamp. Vorig jaar september is het huis van haar en haar man Hein aan de Manjepetswei in Oudega (Smallingerland) volledig afgebrand. Het huis staat in een zogenaamd ''18-plus-gebied''.

Dat betekent dat de brandweer er niet binnen 18 minuten kan zijn. Dat is twee keer zo lang als de gemiddelde opkomsttijd in Fryslân (9 minuten en 41 seconden). Kernkamp wist dat ze in een risicogebied woonde, maar was erop voorbereid en had nooit gedacht dat dit kon gebeuren. Bij de brandweer is het al jarenlang bekend dat Oudega de slechtst te bereiken woonplaats van Fryslân is. Een kazerne in Oudega zou een oplossing kunnen zijn, maar dat is tot nu toe niet gelukt.