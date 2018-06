Warmte zorgt voor problemen bij bruggen

De brug bij Skûlenboarch ging vanmiddag ook niet meer dicht. Niet alleen het autoverkeer had daar last van, het schipvaartverkeer liep ook vertraging op. Na anderhalf uur was het probleem verholpen doordat de brug werd gekoeld.

En bij Langweer was er een probleem met de brug over de Janesloot. Een woordvoerder van de provincie zegt dat de oorzaak van die storing niet bekend is, maar dat het mogelijk ook met te warmte heeft te maken. Deze storing werd relatief snel verholpen.