Kaas van De Fryske door samenwerking straks ook buiten Fryslân verkrijgbaar

Het kaasmerk De Fryske in Oudemirdum wil verder uitbreiden en is daarom een samenwerking aangegaan met de grootste kaashandel van Nederland, Zijerveld uit Bodegraven. De Fryske is een zuivelmerk dat alleen kaas maakt van melk van boeren die sterk rekening houden met biodiversiteit, weidevogels en landschap. De markt zat tot nu toe voornamelijk in Fryslân en het noorden van Nederland.

Door de samenwerking kan de kaas straks ook in de rest van Nederland makkelijker op de markt komen en zelf ook het buitenland bereiken. De kaas wordt voornamelijk in kaasspeciaalzaken verkocht.