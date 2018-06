Stichting Afvaloven Nee weer bij Raad van State over REC

In de zaak beweren de leden van de SAN donderdag dat er wordt gerommeld met de cijfers over de uitstoot van de oven. Dat zou volgens hen komen door de ernstig tekortschietende controle van de milieudienst FUMO. De Europese Commissie heeft ook een brief gestuurd over de meetcorrecties van de REC. De commissie vindt dat daarbij een te ruime marge wordt gehanteerd.

Marge

De Raad van State gaat nu bekijken of er op basis van de brief van de Europese Commissie een uitspraak over de zaak kan worden gedaan of dat het voor een oordeel moet worden teruggestuurd naar het Europese Hof. Als de Raad van State ook tot die conclusie komt, dan zal de REC fors moeten investeren om de uitstoot van zoutzuur terug te brengen.

Volgens de Stichting Afvaloven Nee mag er een correctie van 10 procent op het meten zijn. De REC hanteert een marge van 50 procent. Uitspraak volgt over enkele weken.