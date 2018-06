Sneker moet taakstraf doen vanwege inbraken in kringloopwinkel en woning

De inbraak op een juwelierszaak mislukte, maar bij andere zaken sloeg de Sneker wel toe. In maart 2016 was hij betrokken bij een inbraak in een kringloopwinkel in Buitenpost. Daar werd veel elektronische apparatuur gestolen. In juli 2016 heeft de man nog ingebroken in een huis in Grijpskerk en daar onder andere het spaarpotje van een van de kinderen buitgemaakt.

De man doet op dit moment zijn best een positieve draai aan zijn leven te geven, concludeerde de rechter. De Sneker komt onder toezicht van reclassering en moet zich laten behandelen.