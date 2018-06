Dokkumer moet acht maanden de cel in om mishandeling van ex-vriendin

De man had zijn vriendin mishandeld, omdat hij ontdekte dat zij een relatie met een ander had. Ze had al gezegd dat ze bij hem weg wilde. Toen ze haar spullen kwam ophalen, ging de Dokkumer over de rooie. Hij sloeg en schopte haar ook, tegen haar slaap.

Volgens de rechtbank deed hij dat zonder rekening te houden met de ernstige gevolgen die de mishandeling zou kunnen hebben. Hij was eerder al veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Van de rechter moest hij zich toen laten behandelen, maar hij hield zich niet aan de afspraken. Ook nu moet de man zich na zijn detentie laten behandelen. Bovendien krijgt hij een verbod om contact te zoeken met zijn ex en moet hij haar 2000 euro betalen.