Politie pakt drie jongemannen op voor straatroven

De verdachten boden vorig jaar vuurwerk aan via een social media platform. Twee 19-jarige mannen uit Veenendaal en een man van 25 uit Hilversum maakten daarna een afspraak met ze. De laatstgenoemde op 26 november en de twee anderen op 15 december. Beide keren werd afgesproken in een parkje dichtbij de Paulus Potterstraat in Wolvega. Tijdens de ontmoeting werden de slachtoffers beroofd van onder andere hun telefoons, geld en andere persoonlijke eigendommen.