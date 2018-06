Friezen opgepakt in groot drugsonderzoek

De politie werkt al maanden samen met de Duitse politie om drugstransporten te onderscheppen. Dat gebeurde op 21 mei, toen bij Oldenburg zes kilo hennep in beslag werd genomen.

De Friezen kwamen daarna in beeld bij de politie. De mannen uit Sneek en Hommerts werden vorig jaar oktober ook al opgepakt voor grootschalige handel in drugs. De politie deed toen invallen in tien panden in Sneek. Het viel de politie op dat er Snekers waren die soms voor tonnen geld van hun spaarrekening haalden. Het geld werd witgewassen met bitcoins.

De mannen uit Sneek en Hommerts werden voorwaardelijk vrijgelaten, maar de verdachte uit Hommerts pakte de drugshandel direct weer op.