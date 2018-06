CAO-akkoord in het basisonderwijs, toch nieuwe acties aangekondigd

Er is een akkoord bereikt over een nieuw CAO in het basisondewijs. In Fryslân is er in februari gestaakt om tot betere afspraken te komen. De meesters en juffen krijgen er nu geld bij; zo gaan de salarissen met 2,5 procent omhoog en verdwijnt de laagste salarisschaal. Ook krijgen ze er eenmalig 750 euro bij.

Maar er is nog steeds een groot verschil met wat collega's in het voortgezet onderwijs verdienen. Daarom wordt er in september toch opnieuw gestaakt om de politiek zo ver te krijgen dat er nog meer wordt gedaan voor de basisschoolleraren. De bereidheid om te staken neemt bij een aantal scholen wat af, ziet Wendy Alberts-Jorritsma van PO-in-actie Fryslân.