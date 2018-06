Eerste Friese Streekweek: bewuster eten uit de streekwinkel

Friese Streekweek

De pop-up winkel in het centrum van Leeuwarden is neergezet in het kader van de Friese Streekweek. Dit is een initiatief van Eetbaar Fryslân, waarvan Simon Bijlsma de projectleider is. Hij is een groot voorstander van eten uit eigen regio, omdat het beter is voor het milieu.