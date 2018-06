Oud-voetballer en trainer VV Waskemeer ontkent trekken aan handrem

Er is aan de handrem getrokken. Maar door wie, en was het opzettelijk? Vragen waar het tijdens de rechtszaak tegen een 47-jarige man uit Groningen om gaat. In november 2016 zou de man, oud-voetballer en trainer bij VV Waskemeer, aan de handrem hebben getrokken. Hierdoor crashte het busje en kwam de 35-jarige Daniël Postema om het leven.