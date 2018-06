Luzac opent school in Heerenveen

De particuliere middelbare school Luzac opent volgend schooljaar een vestiging in Heerenveen. Het is de eerste Luzac-vestiging in Fryslân. Er wordt begonnen met eindexamenklassen havo en vwo. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt komende zomer bekeken of er ook met andere begonnen kan worden. Het is de bedoeling dat het onderwijsaanbod de komende jaren verder wordt uitgebreid.