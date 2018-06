Conference of the Birds zoekt muzikanten

Het muziekspektakel Conference of the Birds zoekt nog zo'n 200 muzikanten. Het onderdeel van Kulturele Hoofdstad gaat op 7 juli in première in het Leeuwarder Groene Stergebied, daarna zijn er nog vijf uitvoeringen. Initiatiefnemer is Sytze Pruiksma. Volgens hem zijn er al flink wat aanmeldingen van muzikanten, maar zijn er nog meer nodig.