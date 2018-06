Auto op de kop in de sloot in Drogeham

De hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een auto die aan de Langedyk in Drogeham in het water was beland. De bestuurder had mogelijk de bocht gemist. Een voorbijganger zag de auto en waarschuwde de politie. Toen de hulpverleners aankwamen op de plaats van het ongeluk, was de bestuurder vertrokken.

De brandweer heeft nog wel gezocht naar de bestuurder, maar kon deze niet vinden. De brandweer van Drachten heeft de auto op het droge getakeld, een berger heeft de wagen weggesleept. De politie gaat op zoek naar de bestuurder.