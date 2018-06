Junior Jan Teade Nauta verrast bij fierljeppen in Grijpskerk, Brandsma wint bij de mannen

Brandsma verslaat Hobma

Bij de mannen doorbrak Nard Brandsma uit Workum de hegemonie van Thewis Hobma. Brandsma won met een afstand van 19.10 meter bij de senioren. Bobby Zwaagman uit IJlst eindigde als tweede, gevolgd door Hannes Scherjon uit Noardburgum.

Terwijl Nauta als eerste eindigde bij de junioren, was de tweede plaats in Grijpskerk voor Rutger Piersma uit It Heidenskip. Jesper Demmer uit Workum pakte de laatste podiumplaats bij de junioren. Bij de jongens ging de winst naar Rutger Haanstra van It Heidenskip met 16.31 meter. Wisse Broekstra werd tweede, gevolgd door Abe-Luuk Stedehouder.

De overwinning bij de vrouwen was voor Akke Dijkstra uit Kollum met 14.89 meter. Hiske Galama uit Sneek pakte de tweede plaats voor Boukje de Boer uit It Heidenskip. Bij de meisjes won Fardau van Akker uit Sûwald met 13.80 meter. Pytrix Westra (Burgum) en Thirza Boschma (IJlst) maken het podium compleet.