Emoties liepen hoog op na uitspraak van verdachte mestsilodrama

De advocaat-generaal heeft desondanks dezelfde straf geëist als die de rechtbank eerder al had opgelegd: 240 uren werkstraf, een jaar voorwaardelijk celstraf en een boete van 100.000 euro. Van der Groot: "Hij zegt dat dit ongeval ook zonder spuiwater was gebeurd. Maar waar is dat op gebaseerd? Het was een aanname zonder argumentatie."