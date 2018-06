Tekorten sociaal domein Leeuwarden: 10 miljoen boven water halen

Jeugdzorg: 4 miljoen aan bezuinigingen

In de jeugdzorg moet er dit jaar zo'n 4 miljoen euro worden bezuinigd. Ook dat is 14 procent van de totale begroting in de jeugdzorg. Wethouder Hilde Tjeerdema wil "expertteams" inzetten, die beoordelen wie welke zorg nodig heeft. Door een goede indicatie komt de jongere beter terecht bij de hulpverleners. Ook moet er goed gekeken worden of zorgaanbieders wel of geen successen boeken met de behandeling van jongeren. Zo niet, dan krijgen ze minder uitbetaald. Door deze strengere aanpak moet het bezuinigingsbedrag worden gehaald. Wethouder Tjeerdema denkt daarnaast dat ambulante hulp vaak beter is dan kinderen in een gesloten inrichting opvangen.